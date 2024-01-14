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Эвертон - Астон Вилла 0:0: обзор матча и результат игры 14.01.2024

Пока вилланы ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, "ириски" стараются оторваться от зоны вылета - пока безуспешно.
Сегодня, 18:10
Эвертон - Астон Вилла / Getty Images
Эвертон - Астон Вилла / Getty Images

В воскресенье, 14 января, на Гудисон Парк программу 21-го тура Английской Премьер-лиги подхватили Эвертон и Астон Вилла.

Первую половину игры команды провели достаточно равно. И хотя у хозяев поля получились более опасные моменты, которые могли привести к взятию ворот, до смены счета на табло дело так и не дошло.

Сразу после перерыва произошел инцидент при участии Виталия Миколенко, результатом которого стала разбитая голова украинского защитника. Но, несмотря на это, игрок сборной Украины не только вернулся на поле, но и провел весь матч целиком.

Второй тайм команда Унаи Эмери может занести себе в актив: завладев инициативой, вилланы штурмовали ворота Джордана Пикфорда. Однако пробить голкипера сборной Англии у них не вышло.

На противоположной половине поля все было куда хуже. "Ириски" нанесли всего несколько ударов, ни разу при этом не потревожив Эмилиано Мартинеса.

В итоге команды завершили матч нулевой ничьей. Эвертон с 17-ю очками в активе остался на 17-м месте, а Астон Вилла догнала по очкам Манчестер Сити, идущий на втором месте. Однако бирмингемцы провели на одну игру больше.

Статистика матча Эвертон - Астон Вилла 21-го тура АПЛ

Эвертон - Астон Вилла 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1,28 - 1,02
Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 14 - 14

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Онана, Гарнер, Данджума (МакНил, 63), Дукуре, Харрисон - Калверт-Льюин (Бету, 63).

Астон Вилла: Мартинес - Конса, Карлос (Кэш, 74), Лангле, Морено - Луис, Камара, Бейли (Тилеманс, 64), МакГинн (Дзаньоло, 89), Диаби (Дуран, 64) - Уоткинс.

Предупреждения: Тарковски - Уоткинс, Карлос, Лангле, Тилеманс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Астон Вилла Виталий Миколенко

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