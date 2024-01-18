Моуринью хотел бы возглавить другую итальянскую команду
Его агент уже сделал все для этого возможное.
Жозе Моуринью летом может оказаться в другой итальянской команде, пишет Sport Mediaset.
Издание утверждает, что его агент Жорже Мендеш активно старается найти португальцу новую работу.
Среди прочего, Мендеш связался с президентом Наполи Аурелио Ди Лаурентисом, которому дали понять, что Жозе свободен.
Неизвестно, что думает Ди Лаурентис о Моуринью, но контракт Вальтера Мадзарри рассчитан как раз до этого лета.
Ранее также сообщалось, что стало причинами увольнения португальца.
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