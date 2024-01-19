Моуринью согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии

Бывший тренер Ромы Жозе Моуринью согласился возглавить саудовский клуб Аль-Шабаб. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Представители саудовской лиги высказали одобрение, и ожидается, что португалец прибудет в Эр-Рияд в ближайшие дни.

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Моуринью, якобы знакомый с саудовским спортивным проектом, предложил план развития Аль-Шабаба, включающий приобретение зарубежных футболистов, в целях улучшения нынешнего положения дел в клубе.

Напомним, команда идет на 11-м месте в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 21 балл за 19 туров.

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