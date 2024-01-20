Манчестер Юнайтед заинтересован в форварде нидерландского гранда

Бриан Бробби может перейти в стан манкунианцев.

Манчестер Юнайтед намерен усилить глубину атаки, чтобы создать конкуренцию для Расмуса Хойлунда.

Как сообщает издание Sky Sports, манкунинанцы нацелились на форварда Аякса Бриана Бробби. Нидерландец может обойтись клубу в 40 млн евро.

На данном моменте переговоров неизвестно, что предлагает английский топ-клуб самому 21-летнему игроку по условиям контракта.

В текущем сезоне Бробби забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах.

Стоит отметить, что Бриан успел поработать с нынешним тренером МЮ Эриком тен Хагом в течении сезонов-20/21 и 21/22

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