Моуринью может получить работу уже на будущей неделе

У португальца запланирована встреча с Де Лаурентисом.

Жозе Моуринью может совсем скоро получить новую работу, пишет The Times.

После увольнения из Ромы португалец отклонил предложения саудовских клубов, он хочет остаться в Италии.

Неожиданное увольнение очень разозлило Жозе, потому теперь он хочет возглавить другой итальянский клуб с большими ресурсами. И, наверное, показать руководству своего бывшего клуба, что они ошиблись.

Британское издание утверждает, что Моуринью уже на этой недел проведет встречу с Аурелио Де Лаурентисом - президентом Наполи. Они обсудят возможное сотрудничество.

Ранее также сообщалось, что фанаты МЮ припомнили нового исполнительному директору старые твиты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!