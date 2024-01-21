iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью может получить работу уже на будущей неделе

У португальца запланирована встреча с Де Лаурентисом.
Сегодня, 16:57
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Жозе Моуринью может совсем скоро получить новую работу, пишет The Times.

После увольнения из Ромы португалец отклонил предложения саудовских клубов, он хочет остаться в Италии.

Неожиданное увольнение очень разозлило Жозе, потому теперь он хочет возглавить другой итальянский клуб с большими ресурсами. И, наверное, показать руководству своего бывшего клуба, что они ошиблись.

Британское издание утверждает, что Моуринью уже на этой недел проведет встречу с Аурелио Де Лаурентисом - президентом Наполи. Они обсудят возможное сотрудничество.

Ранее также сообщалось, что фанаты МЮ припомнили нового исполнительному директору старые твиты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

Статьи по теме

Моуринью не примет предложение саудовского клуба - журналист Моуринью не примет предложение саудовского клуба - журналист
Моуринью согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии Моуринью согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии
Моуринью хотел бы возглавить другую итальянскую команду Моуринью хотел бы возглавить другую итальянскую команду
Стали известны причины увольнения Моуринью из Ромы Стали известны причины увольнения Моуринью из Ромы
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа19:53
Защитник Альмерии - о игре с Реалом: Думаю, кто-то решил, что нам нельзя победить
Европа19:26
На грани фола: Ванда опубликовала крайне откровенную фотографию в постели
Европа19:22
Реал совершил невероятный камбэк в матче против абсолютного аутсайдера Ла Лиги
Европа18:55
Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился форвардом из необычного чемпионата
ММА18:50
Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе бросил вызов экс-обладателю титула
Европа18:39
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа18:26
Бавария на своем поле уступила Вердеру
Европа18:23
Лидер аутсайдера АПЛ установил необычное достижение
Другие18:11
Календарь спортивных событий на 2023 год
Европа17:59
Один из лидеров АПЛ подпишет сербского таланта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK