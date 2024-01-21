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Фанаты МЮ припомнили будущему CEO клуба его неоднозначные твиты в адрес будущего работодателя

В его защиту можно отметить, что в тот момент он работал в структуре Барселоны.
Сегодня, 14:55
Омар Беррада / Getty Images
Омар Беррада / Getty Images

Манчестер Юнайтед провернул неожиданный ход, переманив из структуры City Football Group Омара Берраду, который будущим летом займет пост исполнительного директора клуба.

И пока одни радуются такому ходу от нового совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа, некоторые вспомнили, что Беррада писал о своем будущем работодателе десять лет назад, сообщает Daily Mail.

Серия этих самых твитов началась 5 февраля 2012 года, когда он наблюдал за матчем Челси - Манчестер Юнайтед в аэропорту.

Он написал: "Застрял в аэропорту из-за задержек из-за снега. Убиваю время, наблюдая за матчем Манчестер Юнайтед против Челси на своем iPad через Sky go. И надеюсь на поражение МЮ...".

"Гол! Челси – Манчестер Юнайтед 2:0. О да! Да здравствует испанская связь!".

Это было написано после того, как Фернандо Торрес ассистировал будущему игроку Юнайтед Хуану Мате. В итоге та встреча завершился вничью 3:3.

Год спустя Беррада написал, что пересматривал историческую победу манкунианцев над мюнхенской Баварией в финале Лиге чемпионов 1999 года.

"Смотрю финал Лиги чемпионов 1999 года Манчестер Юнайтед против Баварии на ESPN Classic. Я забыл, насколько Бавария действительно заслужила победу в этом матче".

Затем, в 2014 году, Беррада поделился статьей из The Guardian о "красных дьяволах" с подписью: "Манчестер Юнайтед: как они попали в этот бардак?".

Твит был написан в апреле 2014 года, ближе к концу первого сезона МЮ после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

В еще одном твите 2013 года Беррада заявил, что легенда Манчестер Юнайтед Джордж Бест "не раскрыл весь свой потенциал".

"Смотрел документальный фильм о Джордже Бесте. Потрясающий игрок, который не раскрыл весь свой потенциал. И любопытно, насколько его стиль напоминал стиль Месси".

Напомним, что форварду Манчестер Юнайтед потребуется операция на бедре, из-за чего главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг останется лишь с одной опцией в центре нападения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити

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