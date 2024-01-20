Манчестер Юнайтед "угнал" важного функционера из структуры City Football Group

Манчестер Юнайтед вскоре получит нового исполнительного директора. Им станет функционер из City Football Group Омар Беррада.

Пресс-служба Манчестер Сити уже подтвердила, что испанец покинет свою должность для того, чтобы "принять новый вызов",

"Манчестер Сити подтверждает, что Омар Беррада ушел в отставку с поста директора по футбольным операциям City Football Group. Клуб понимает его решение искать новый вызов, и он уходит с нашей благодарностью и наилучшими пожеланиями", - сказано в заявлении на официальном сайте "горожан".

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Английские источники отмечают, что Беррада отыгрывал огромную роль в спортивных успехах Ман Сити и его уход в стан прямого конкурента станет для них серьезным ударом, а для МЮ наоборот большим шагом к позитивным изменениям в клубе. В частности, он якобы был ключевым персонажем в сделке по подписанию Эрлинга Холанда и сделал академию "горожан" одной из лучших в мире.

Сделка по переходу Омара была якобы оформлена в кратчайшие сроки и известие о его уходе из City Football Group стало шоком для многих.

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