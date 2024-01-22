iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агент Моуринью выступил с заявлением касаемо будущего Жозе

"Особенный" не долго будет оставаться без клуба.
Сегодня, 20:49
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Менеджер экс-тренера Ромы Жозе Моуринью высказался о будущем португальского специалиста.

"Он, конечно, не нуждается в представлении. Титулы, которые он завоевал, говорят сами за себя, он не просто тренер. Он особенный тренер, у него всегда будут возможности, и у него никогда не возникнет проблем с поиском нового клуба".

Читай также: "Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения

"Саудовская Аравия? Это правда, несколько месяцев назад у Моуринью была возможность поехать в Саудовскую Аравию. Он решил не ехать, потому что хотел остаться в Италии и тренировать Рому вместо этого", – сказал Жорже Мендеш в интервью Record.

Напомним, после увольнения из Ромы португалец отклонил предложения саудовских клубов, он хочет остаться в Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

Статьи по теме

Моуринью может получить работу уже на будущей неделе Моуринью может получить работу уже на будущей неделе
Моуринью не примет предложение саудовского клуба - журналист Моуринью не примет предложение саудовского клуба - журналист
Моуринью согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии Моуринью согласился возглавить клуб из Саудовской Аравии
Моуринью хотел бы возглавить другую итальянскую команду Моуринью хотел бы возглавить другую итальянскую команду
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Интер завоевал Суперкубок Италии, вырвав в большинстве победу над Наполи
Европа22:54
Экс-игрок Ливерпуля: Победа на чемпионате мира – худшее, что случилось с Погба
Украина22:41
Шахтер ведет переговоры о подписании хорватского таланта
Европа22:20
Ювентус объявил о переходе португальского защитника
Европа21:55
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Киберспорт21:49
BLAST Premier Spring Groups: Natus Vincere узнали следующего соперника
Европа21:38
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Украина21:33
Суперлига: Запорожье одолело Кривбасс, БИПА потерпел поражение от Днепра
Европа21:21
Травма Салаха оказалась куда более серьезной, чем ожидалось
Бокс20:59
"Хочу его имя в послужном списке": Нганну подтвердил желание подраться с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK