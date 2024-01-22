Агент Моуринью выступил с заявлением касаемо будущего Жозе

"Особенный" не долго будет оставаться без клуба.

Менеджер экс-тренера Ромы Жозе Моуринью высказался о будущем португальского специалиста.

"Он, конечно, не нуждается в представлении. Титулы, которые он завоевал, говорят сами за себя, он не просто тренер. Он особенный тренер, у него всегда будут возможности, и у него никогда не возникнет проблем с поиском нового клуба".

Читай также: "Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения

"Саудовская Аравия? Это правда, несколько месяцев назад у Моуринью была возможность поехать в Саудовскую Аравию. Он решил не ехать, потому что хотел остаться в Италии и тренировать Рому вместо этого", – сказал Жорже Мендеш в интервью Record.

Напомним, после увольнения из Ромы португалец отклонил предложения саудовских клубов, он хочет остаться в Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!