"Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения

Римские болельщики подготовили множество баннеров как со словами благодарности в адрес португальца, так и с критикой клуба.

В субботу, 20 января, Рома провела свой первый матч под руководством нового главного тренера.

За несколько дней до поединка против Вероны (2:1) "джаллоросси" объявили об увольнении Жозе Моуриньо, которого впоследствии заменил легендарный хавбек римлян Даниеле Де Росси.

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И хотя фанаты клуба были рады итальянцу, они также были недовольны увольнением португальца. А потому к матчу против Вероны они подготовили огромное количество баннеров.

На них болельщики в основном благодарили Моуриньо за время, проведенное в Риме, и еврокубковые финалы с трофеем, которых эта часть столицы Италии уже давно не видела.

Но они и не забыли раскритиковать руководство Ромы, а также игроков, которые не отстояли честь тренера.

Среди самых интересных можно выделить:

"Призрачный клуб, игроки без яиц. Слава вам, Жозе Моуриньо"

"У воспоминаний нет контрактов. Улыбки, которые вы нам подарили, и все, что вы отстаивали в нашем романизме, всегда будут уважаемы. Спасибо, мистер"

"Моур, один из нас"

"Вы защищали нашу Рому, вы привели нас к победе. Жозе Моуринью, вечная слава!"

Также в начале матча болельщики Ромы несколько минут аплодировали и скандировали имя Жозе Моуриньо.

Стоит отметить, что без работы Жозе Моуриньо вряд ли останется. К тому же, он может продолжить свою карьеру, не уезжая из Италии, ведь скоро он проведет встречу с президентом одного из грандов Серии А.

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