"От пота до вечности": Моуринью оценил свою работу в Роме
Специалист подвел итоги своего пребывания в стане "волков".
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, с чем у него ассоциируется работа в Роме.
Специалист, который был уволен из римского клуба, опубликовал пост в Instagram.
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"Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность", – написал Моуринью.
Португалец работал с Ромой с мая 2021 года.
Ранее сообщалось, что Рома объявила о назначении де Росси.
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