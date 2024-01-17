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"От пота до вечности": Моуринью оценил свою работу в Роме

Специалист подвел итоги своего пребывания в стане "волков".
Сегодня, 08:08
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, с чем у него ассоциируется работа в Роме.

Специалист, который был уволен из римского клуба, опубликовал пост в Instagram.

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"Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность", – написал Моуринью.

Португалец работал с Ромой с мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рома объявила о назначении де Росси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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