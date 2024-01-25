Манчестер Юнайтед хочет подписать защитника Ювентуса

Бремер может оказаться в стане манкунианцев.

Манчестер Юнайтед желает усилить линию защиты.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, манкунианцы заинтересованы в услугах Глейсона Бремера из Ювентуса, хотя, неясно согласятся ли туринцы продать игрока.

Английский топ-клуб предпримет попытку подписания бразильского центрбэка следующим летом и следит за его игрой уже несколько месяцев. Потенциальные финансовые детали на данном этапе остаются неизвестными.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 22 матча, забив 2 гола. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

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