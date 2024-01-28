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Ньюпорт - Манчестер Юнайтед: результат матча

Однако Ньюпорт смог потрепать нервы "дьяволам".
Сегодня, 20:30
Ньюпорт - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ньюпорт - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 28 января, Ньюпорт принимал дома МЮ в рамках 1/16 Кубка Англии.

Гости, очевидно, сразу забрали игру под контроль и даже смогли создать быстрый гол, удар Фернандеша открыл счет. Следом за этим первым голом в профессиональном футболе отличился и Кобби Майну.

Казалось, что игра станет легкой прогулкой для МЮ, но неожиданно ближе к концу тайма Ньюпорт отыграл один мяч. А затем сравнял счет на первых минутах второго тайма. Гости поняли, что соперник не так прост и снова осадили штрафную Ньюпорта.

После серии опасных моментов отличился Антони, который добил мяч в пустые ворота после крутого удара Шоу в штангу. А точку в матче поставил Расмус Хейлунд, который сумел довести до логичного завершения голевую атаку. В следующем туре МЮ встретится с победителем пары Бристоль - Ноттингем Форест.

Статистика матча Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 1/16 финала Кубка Англии 

Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4
Голы: Моррис, 36, Эванс, 47 - Фернандеш, 7, Майну, 13, Антони, 68, Хейлунд, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0,83 - 1,67
Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 16 - 22
Удары в створ: 6 - 9
Фолы: 7 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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