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Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе

Украинский голкипер выйдет в старте "сливочных" на поединок чемпионата Испании.
Сегодня, 20:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В четверг, 1 февраля, мадридский Реал в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги сыграет на выезде против Хетафе.

На предстоящий поединок главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти доверил место в воротах своей команды украинскому голкиперу Андрею Лунину.

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Матч Хетафе - Реал Мадрид начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин

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