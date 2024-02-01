Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе

Украинский голкипер выйдет в старте "сливочных" на поединок чемпионата Испании.

В четверг, 1 февраля, мадридский Реал в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги сыграет на выезде против Хетафе.

На предстоящий поединок главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти доверил место в воротах своей команды украинскому голкиперу Андрею Лунину.

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Матч Хетафе - Реал Мадрид начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт.

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