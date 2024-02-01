Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе
Украинский голкипер выйдет в старте "сливочных" на поединок чемпионата Испании.
В четверг, 1 февраля, мадридский Реал в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги сыграет на выезде против Хетафе.
На предстоящий поединок главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти доверил место в воротах своей команды украинскому голкиперу Андрею Лунину.
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📋✅ Our starting 𝗫𝗜!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 1, 2024
🆚 @getafecfen#GetafeRealMadrid pic.twitter.com/vdhoLgfdDW
Матч Хетафе - Реал Мадрид начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт.
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