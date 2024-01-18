Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт

Голкипер Реала Андрей Лунин может остаться в мадридском клубе.

Как сообщает El Debate, руководство "сливочных" готово предложить украинцу новый контракт.

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Боссы Реала готовы дать Лунину новое соглашение до лета 2030 года. В клубе рассматривают вариант того, что Андрей станет основным голкипером команды в будущем.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

Ранее тренер вратарей Реала назвал козырь украинца.

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