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Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт

Украинец заслужил внимание руководства клуба.
Сегодня, 12:49
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин может остаться в мадридском клубе.

Как сообщает El Debate, руководство "сливочных" готово предложить украинцу новый контракт.

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Боссы Реала готовы дать Лунину новое соглашение до лета 2030 года. В клубе рассматривают вариант того, что Андрей станет основным голкипером команды в будущем.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

Ранее тренер вратарей Реала назвал козырь украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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