Сравнил в Куртуа: тренер вратарей Реала назвал козырь Лунина

Названа причина, почему украинец сыграет с Атлетико в Кубке Испании.

В четверг, 18 января, Реал сыграет с Атлетико в рамках Кубка Испани.

Украинский голкипер Андрей Лунин появится на поле с первых минут.

По информации Defensa Central, Анчелотти выбрал украинца на матч против "матрасников" по совету тренера вратарей Реала Луиса Леписа. Тот предполагает, что поединок может дойти до серии пенальти, в чем украинец лучше Кепы.

"В пенальте он самый лучший. Украинец почти как Куртуа в этом", – цитирует тренера издание.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сферу интересов Баварии.

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