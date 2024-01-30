Лунин на скамейку?: стало известно, когда Куртуа может вернуться

Бельгиец может быть готов к 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голкипер Реала Тибо Куртуа продолжается восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена.

Как сообщает Cope, возобновление бельгийца проходит на отличном уровне. Есть ожиданиае, что он может быть готовым выйти на поле в апреле.

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Отмечается, что Куртуа уже работает с мячом на тренировках.

Если восстановление будет проходить быстро и хорошо, то Тибо мог бы принять участие в 1/4 финала Лиги чемпионов, если Реал туда выйдет - матчи запланированы на 9-10 апреля и 16-17 апреля.

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