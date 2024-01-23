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"Смог бы там заиграть": Леоненко назвал экзотический чемпионат, где Лунин смог бы заиграть

Эксперт считает, что у украинца нет шансов в Реале.
Сегодня, 19:40
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко высказался о будущем вратаря Андрея Лунина.

Эксперт считает, что украинец должен покинуть мадридский клуб.

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"Почему нет украинцев в Саудовской Аравии? А что там делать украинцам? Во-первых, вряд ли они туда поедут, а во-вторых, вряд ли их туда пригласят. У нас же звезд нет, а в Саудовскую Аравию приглашают только раскрученных футболистов!

Про Лунина сейчас много пишут, даже про Зинченко забыли. Но если взять по сути, то Лунин даже не воспользовался своим шансом в «Реале», пока Куртуа травмирован. Анчелотти ставит то его, то Кепу. А если оправится товарищ Тибо, то Лунин будет пожизненно второй. И это касается не только Андрея, но и любого другого вратаря, потому что Куртуа – номер один в мире.

Лунин смог бы заиграть там. Лунин хороший вратарь, но у него проблема в том, что он сидит в Реале. Значит, его устраивает быть запасным. Я бы ему посоветовал идти в любой клуб, где он будет играть", - приводит слова Леоненко sport-express.ua.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 11 матчах за Реал, в пяти из них он не пропустил ни одного гола, а в общей сложности в его ворота было забито 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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