Лунин оценил пропущенный гол Кепы на первой минуты в матче с Альмерией
Украинец встал на защиту испанца.
В рамках чемпионата Испании Реал совершил невероятный камбэк в матче с Альмерией (3:2).
"Сливочные" проигрывали по ходу тайма 0:2, а первый пропущенный мяч случился на первых минутах играх.
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Андрей Лунин, который провел поединок в запасе, высказался о голе на старте встречи.
"В этой ситуации было легко поддаться обману, поскольку соперник находился в очень близком расстоянии и у Кепы было мало времени на реакцию", - приводит слова Лунина Defensa Central.
Ранее сообщалось, что голы Цыганкова и Довбика принесли Жироне победу над Севильей.
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