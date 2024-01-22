Лунин оценил пропущенный гол Кепы на первой минуты в матче с Альмерией

В рамках чемпионата Испании Реал совершил невероятный камбэк в матче с Альмерией (3:2).

"Сливочные" проигрывали по ходу тайма 0:2, а первый пропущенный мяч случился на первых минутах играх.

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Андрей Лунин, который провел поединок в запасе, высказался о голе на старте встречи.

"В этой ситуации было легко поддаться обману, поскольку соперник находился в очень близком расстоянии и у Кепы было мало времени на реакцию", - приводит слова Лунина Defensa Central.

Ранее сообщалось, что голы Цыганкова и Довбика принесли Жироне победу над Севильей.

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