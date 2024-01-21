Голы Цыганкова и Довбика принесли Жироне победу над Севилью

В матче 21-го тура чемпионата Испании Жирона одержала разгромную волевую победу над Севилией, а главными действующими лицами стали дуэт украинцев и бразилец Савио.

Хотя счет открыли гости на 10-й минуте, да еще через такое же количество времени Жирона уже вела в счете 3:1, а на счету Артема Довбика был рекордный хет-трик..

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В дальнейшем команды немного успокоились, но в начале второй половины точку в матче поставил Виктор Цыганков, забивший четвертый гол Жироны в этом матче. Такой счет позволил тренерскому штабу сменить лидеров и дать им отдохнуть.

В конце матча ветеран Кристиан Стуани добил андалусийцев, забив пятый гол.

Статистика матча чемпионата Испании Жирона – Севилья

Жирона – Севилья 5:1

Голы: Довбик, 13,15,19, Цыганков, 56, Стуани, 89 – Ромеро, 10

xG: 2,69 – 0,72

Удары: 12 - 9

Удары в плоскость: 8 – 3

Владение мячом: 55% – 45%

Жирона: Гассанига - Коуту, Хуанпе (Яакобишвили, 29), Блинд, Гутьеррес - Эррера (Солис, 65) - Цыганков (Валери, 66), Порту, Мартин, Савио (Торре, 73) - Довбик (Стуани, 73)

Севилья: Дмитрович - Навас, Ньянзу, Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса - Сусо (Ламела, 62), Соу (Агуме, 77), Жордан - Ромеро (Межбри, 62), Окампос (Мариано, 77).

Предупреждение: Соу, Ганнибал

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