Довбик - автор самого быстрого хет-трика в топ-5 лигах среди украинцев
Украинский форвард превзошел достижение Андрея Шевченко.
В рамках 21-го тура чемпионата Испании Жирона встречается с Севильей.
Украинец Артем Довбик в период с 13 по 19 минуту отметился тремя забитыми голами, установив тем самым историческое для украинского футбола достижение.
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Форвард каталонцев оформил хет-трик с интервалом в шесть минут между первым и третьим забитыми голами, что на одну минуту быстрее, чем Андрей Шевченко в сезоне-99/00 в ворота Перуджи.
На тот момент нападающий Милана забивал свои голы в период с 70 по 77 минуты.
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