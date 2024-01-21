Довбик - автор самого быстрого хет-трика в топ-5 лигах среди украинцев

В рамках 21-го тура чемпионата Испании Жирона встречается с Севильей.

Украинец Артем Довбик в период с 13 по 19 минуту отметился тремя забитыми голами, установив тем самым историческое для украинского футбола достижение.

Читай также: Довбик прокомментировал слухи об интересе Жироны к Бражко

Форвард каталонцев оформил хет-трик с интервалом в шесть минут между первым и третьим забитыми голами, что на одну минуту быстрее, чем Андрей Шевченко в сезоне-99/00 в ворота Перуджи.

На тот момент нападающий Милана забивал свои голы в период с 70 по 77 минуты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!