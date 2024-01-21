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Довбик прокомментировал слухи об интересе Жироны к Бражко

Украинец опроверг информацию из СМИ.
Сегодня, 19:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик высказался касаемо слухов о том, что он вместе с Виктором Цыганковым посоветовали своему тренеру подписать игрока Динамо.

"У нас ничего не спрашивали по Бражко", - приводит слова Довбика издание legioners.ua.

Напомним, по данным Gol Digital,  Мичел советовался с Довбиком и Цыганковым, которые дали хорошие рекомендации Владимиру Бражко.

Ранее сообщалось, что Жирона интересуется английским игроком Селтика, представляющего Данию.

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