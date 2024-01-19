Жирона интересуется английским игроком Селтика, представляющего Данию

Вот такой интересный футболист может стать одноклубником Цыганкова и Довбика.

Жирона очень заинтересована в подписании игрока Селтика Мэтта О’Райли до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Клуб Виктора Цыганкова и Артема Довбика один из тех, кто следит за прогрессом футболиста в нынешнем сезоне.

Главный тренер шотландцев Брендан Роджерс видит в нем ключевого игрока. Клуб в свою очередь считает, что он находится в сильной позиции в переговорах, учитывая, что у хавбека осталось четыре года по контракту.

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В нынешнем сезоне Мэтт О'Райли принял участие в 28 матчах во всех турнира, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами.

Стоит отметить, что О'Райли, родившийся в Лондоне, представляет сборную Дании, в составе которой он дебютировал 20 ноября 2023 года.

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