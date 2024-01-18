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Джеррард подписал новый контракт с Аль-Иттифаком

В отличие от своего бывшего подопечного, английский наставник решил остаться в Саудовской Аравии.
Вчера, 23:46
Стивен Джеррард / https://ettifaq.com/
Стивен Джеррард / https://ettifaq.com/

Главный тренер Аль-Иттифака Стивен Джеррард решил связать свое будущее с этой командой.

Саудовский коллектив на своем официальном сайте объявил о том, что 43-летний англичанин подписал новый контракт, который рассчитан до 2027 года.

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Стивен Джеррард возглавил Аль-Иттифак в июле 2023 года. За это время команда провела под его руководством 25 матчей (11 побед, 7 ничьих, 7 поражений, разница голов 38:31).

Сейчас дела у Джеррарда и его команды идут не лучшим образом, ведь последний раз Аль-Иттифак побеждал 28 октября. С того момента были зафиксированы четыре поражения и пять ничьих.

Ранее было объявлено о том, что бывший подопечный Стивена Джеррарда Джордан Хендерсон заключил контракт с амстердамским Аяксом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стивен Джеррард Аль-Иттифак

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