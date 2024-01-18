Джеррард подписал новый контракт с Аль-Иттифаком
Главный тренер Аль-Иттифака Стивен Джеррард решил связать свое будущее с этой командой.
Саудовский коллектив на своем официальном сайте объявил о том, что 43-летний англичанин подписал новый контракт, который рассчитан до 2027 года.
The journey continues with Steven Gerrard until 2027 ✍️🟢🔴#Ettifaqpic.twitter.com/4Sv9X7ooEO— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) January 18, 2024
#Ettifaq has extended Steven Gerrard’s contract until 2027 🟢🔴— نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 18, 2024
Читай также: Наполи разгромил Фиорентину и вышел в финал Суперкубка Италии
Стивен Джеррард возглавил Аль-Иттифак в июле 2023 года. За это время команда провела под его руководством 25 матчей (11 побед, 7 ничьих, 7 поражений, разница голов 38:31).
Сейчас дела у Джеррарда и его команды идут не лучшим образом, ведь последний раз Аль-Иттифак побеждал 28 октября. С того момента были зафиксированы четыре поражения и пять ничьих.
Ранее было объявлено о том, что бывший подопечный Стивена Джеррарда Джордан Хендерсон заключил контракт с амстердамским Аяксом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!