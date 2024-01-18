Аякс объявил о переходе Хендерсона
Амстердамский Аякс на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с Джорданом Хендерсоном.
Стороны поставили свои подписи под соглашением, которое рассчитанно до лета 2026 года. В новой команде 33-летний англичанин будет выступать под шестым номером.
Ajax is delighted to announce the signing of Jordan Henderson 🏴— AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024
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"Нам нужен был опытный полузащитник с лидерскими качествами. Джордан Хендерсон – именно такой игрок", - заявил временный тренер аяксидов Джон ван’т Схип.
"Его прибытие означает огромное усиление для нашей команды. Футболист такого калибра важен для многих наших молодых игроков как на поле, так и за его пределами. Я рад, что он здесь, и думаю, что для нашего клуба очень хорошо, что с сегодняшнего дня он становится игроком Аякса".
Напомним, что днем ранее Джордан Хендерсон договорился о расторжении контракта с Аль-Иттифаком, к которому он присоединился лишь прошлым летом.
За первую часть сезона хавбек принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет пять голевых передач и четыре желтые карточки.
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