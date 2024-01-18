Наполи - Фиорентина 3:0: обзор матча и результат игры 18.01.2024

Даже в отсутствие Виктора Осимхена у неаполитанцев нашлось кому забивать.

В четверг, 18 января, в Эр-Рияде в рамках полуфинала Суперкубка Италии сошлись Наполи и Фиорентина.

На 22-й минуте болельщики стали свидетелями первого гола встречи. Это Джованни Симеоне, заменивший Виктора Осимхена, который уехал на Кубок африканских наций, ворвался в штрафную и нанес хороший удар в дальний угол.

Под занавес тайма "фиалки" получили отличный шанс сравнять счет, но Нанитамо Коне, который вызвался пробивать пенальти, отправил мяч выше перекладины.

Очень долго никто не мог продолжить дело сына главного тренера Атлетико. Но в конце матча несчастье помогло это исправить.

На 81-й минуте на поле появился Алессио Дзербин, заменивший травмированного Паскуале Маццокки. Он же за следующие пять минут оформил дубль.

Сначала Дзербин замкнул передачу на дальней штанге, а после форвард сам же отобрал мяч в центре поля, убежал в контратаку и пробил в дальний угол, с чем вратарь не справился.

В итоге Наполи разгромил Фиорентину и стал первым финалистом Суперкубка Италии. Его соперник станет известен 19 января, когда в другом полуфинале сыграют Интер и Лацио.

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Статистика матча Наполи - Фиорентина полуфинала Суперкубка Италии

Наполи - Фиорентина 3:0

Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86.

На 44-й минуте Нанитамо Коне (Фиорентина) не реализовал пенальти (выше ворот).

Ожидаемые голы (xG): 1,13 - 1,53

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 8 - 16

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 12 - 8

Наполи: Голлини - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус - Маццокки (Дзербин, 81), Лоботка, Каюсте (Гаэтано, 77), Руи (Эстигор, 72) - Политано (Линдстрем, 72), Симеоне, Кварацхелия (Зелински, 72).

Фиорентина: Террачано - Кайоде, Миленкович, Мартинес Куарта (Барак, 88), Бираги (Паризи, 68) - Артур Мело, Данкан, Иконе (Нзола, 57), Бонавентура (Фараони, 88), Брекало (Соттиль, 57) - Бельтран.

Предупреждение: Бираги.

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