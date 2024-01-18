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Унионистас де Саламанка - Барселона 1:3: обзор матча и результат игры 18.01.2024

Унионистас де Саламанка из третьего испанского дивизиона дал хороший бой, но проиграл.
Вчера, 22:37
Унионистас де Саламанка - Барселона / Getty Images
Унионистас де Саламанка - Барселона / Getty Images

В четверг, 18 января, прошел матч 1/8 финала кубка Испании, в котором сошлись Унионистас де Саламанка и Барселона.

Стоит сразу отметить, что коллектив из третьего по силе испанского дивизиона очень достойно смотрелся на фоне каталонцев и создал им немало проблем.

Именно Унионистас вышел вперед в середине первого тайма, однако Феран Торрес голом в раздевалку восстановил паритет.

После перерыва игра не сильно изменилась. "Сине-гранатовые" больше владели мячом, немного чаще били по воротам. И все же это принесло свои плоды.

За 20 минут до конца основного времени подопечные Хави Эрнандеса выдали короткий ударный отрезок, за который они нанесли два результативных удара. Голы оказались на счету двух защитников, Жюля Кунде и Алехандро Бальде.

За оставшееся время ни одна из команд больше не отличилась взятием ворот, а потому судья зафиксировал победу Барселоны со счетом 3:1, которая отправила ее в четвертьфинал.

Статистика матча Унионистас де Саламанка - Барселона 1/8 финала кубка Испании

Унионистас де Саламанка - Барселона 1:3
Голы: А. Гомес, 31 - Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73.

Ожидаемые голы (xG): 0,71 - 1,21
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 13 - 11

Унионистас де Саламанка: Мартинес - Руис, Майор, С. Хименес, Э. Хименес (Рохо, 60) - Ал. Гомес, Тур, Ад. Гомес (Эктор, 60), Серрано (Вильяр, 46) - Растрохо (Слави, 60), Лосада (Тейхейра, 79).

Барселона: Пенья - Роберто, Кунде, Кристенсен (Кубарси, 46), Бальде - де Йонг, Ромеу, Лопес (Педри, 61) - Торрес (Роке, 82), Гиу (Левандовски, 61), Феликс (Гюндоган, 61).

Предупреждения: Э. Хименес, С. Хименес - Гуи, Кубарси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании

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