Хет-трик Довбика: видео голов украинского форварда в матче с Севилией
ISPORT представляет все голы Артема Довбика в ворота Севильи.
В матче 21-го тура чемпионата Испании Жирона дома принимает Севилью.
Украинский нападающий Артем Довбик провел просто легендарный старт матча, когда смог забить сразу три гола в период с 13-й по 19-ю минуты.
Первый гол Довбика
Второй гол Довбика
Третий гол Довбика
Довбик таким образом догнал в бомбардирской гонке Ла Лиги Джуда Беллингема. Отметим также, что во втором тайме голом отличился и второй украинский легионер Жироны Виктор Цыганков.
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