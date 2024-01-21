Хет-трик Довбика: видео голов украинского форварда в матче с Севилией

ISPORT представляет все голы Артема Довбика в ворота Севильи.

В матче 21-го тура чемпионата Испании Жирона дома принимает Севилью.

Украинский нападающий Артем Довбик провел просто легендарный старт матча, когда смог забить сразу три гола в период с 13-й по 19-ю минуты.

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика

Третий гол Довбика

Довбик таким образом догнал в бомбардирской гонке Ла Лиги Джуда Беллингема. Отметим также, что во втором тайме голом отличился и второй украинский легионер Жироны Виктор Цыганков.

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