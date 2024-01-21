Довбик делит первое место в гонке бомбардиров Ла Лиги с Беллингемом

Нападающий Жироны Артем Довбик отличился хет-триком в ворота Севильи (3:1 после первого тайма).

Форвард отличился в ворота соперника в течение шести минут.

Благодаря данным забитым мячам украинец сравнялся в бомбардирской гонке с хавбеком Реала Джудом Беллингемом. На счету обоих игроков по 14 голов.

Ближайшими преследователями являются Борха Майораль (13 голов), Альваро Мората (12), Антуан Гризманн (11).

Ранее сообщалось, что Довбик - автор самого быстрого хет-трика в топ-5 лигах среди украинцев.

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