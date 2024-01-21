iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Без неожиданностей: Кепа признан худшим игроком матча Реал - Альмерия

Испанец показал не лучшую свою игру.
Сегодня, 20:20
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер Реала Кепа Аррисабалага признан худшим игроком матча против Альмерии (3:2) по версии WhoScored.

Испанец получил самую низкую оценку – 5,7, что является минимальным баллом среди всех игроков обеих команд.

Вратарь не совершил ни одного сейва, пропустив дважды после двух ударов в створ. Также Кепа сделал перехват и имел 33 касания мяча, а также точно отдал 22 передачи из 24 (92%).

Ранее сообщалось, что Реал подпишет футболиста экзотической национальности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

Статьи по теме

Анчелотти оценил игру Реала в матче с Атлетико Анчелотти оценил игру Реала в матче с Атлетико
Атлетико взял реванш у Реала, выбив команду Лунина из кубка Испании Атлетико взял реванш у Реала, выбив команду Лунина из кубка Испании
Анчелотти не соврал: Лунин выйдет в старте Реала на матч кубка Испании против Атлетико Анчелотти не соврал: Лунин выйдет в старте Реала на матч кубка Испании против Атлетико
Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт Реал готов предложить Лунину долгосрочный контракт
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Украина21:55
Суперлига: Запорожье проиграл Днепру, БИПА одолел Кривбасс
Европа21:47
Кубок Азии: Оман сыграл вничью с Таиландом, Кыргызстан уступил Саудовской Аравии
Европа21:41
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа21:33
Клопп рассказал, что Салах преждевременно покинет расположение сборной Египта
Европа21:29
Барселона в голевой перестрелке оказалась сильнее Бетиса
Европа21:02
Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче против Ливерпуля
Европа20:55
Дженоа с Малиновским обыграла Салернитану
Европа20:31
Ливерпуль уверенно разгромил Борнмут с Забарным
Европа20:20
Без неожиданностей: Кепа признан худшим игроком матча Реал - Альмерия
Европа19:53
Защитник Альмерии - о игре с Реалом: Думаю, кто-то решил, что нам нельзя победить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK