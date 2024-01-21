Без неожиданностей: Кепа признан худшим игроком матча Реал - Альмерия

Голкипер Реала Кепа Аррисабалага признан худшим игроком матча против Альмерии (3:2) по версии WhoScored.

Испанец получил самую низкую оценку – 5,7, что является минимальным баллом среди всех игроков обеих команд.

Вратарь не совершил ни одного сейва, пропустив дважды после двух ударов в створ. Также Кепа сделал перехват и имел 33 касания мяча, а также точно отдал 22 передачи из 24 (92%).

Ранее сообщалось, что Реал подпишет футболиста экзотической национальности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!