Без неожиданностей: Кепа признан худшим игроком матча Реал - Альмерия
Испанец показал не лучшую свою игру.
Голкипер Реала Кепа Аррисабалага признан худшим игроком матча против Альмерии (3:2) по версии WhoScored.
Испанец получил самую низкую оценку – 5,7, что является минимальным баллом среди всех игроков обеих команд.
Вратарь не совершил ни одного сейва, пропустив дважды после двух ударов в створ. Также Кепа сделал перехват и имел 33 касания мяча, а также точно отдал 22 передачи из 24 (92%).
Ранее сообщалось, что Реал подпишет футболиста экзотической национальности.
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