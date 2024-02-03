Модрич все еще верит, что продлит контракт с Реалом

У хорвата есть несколько вариантов из других стран.

Хавбек Лука Модрич рассматривает возможность продления контракта с Реалом. Об это сообщает издание The Athletic.

38-летний хорват считает, что новое соглашение с мадридцами вполне возможно, несмотря на текущий договор, который действует до 30 июня 2024 года.

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При этом, будущее Модрича будет зависеть от решения клуба, не обязательно от главного тренера Карло Анчелотти.

Пока у игрока нет планов о переезде в Саудовскую Аравию, где проявлял интерес Ан-Наср. Вместо этого полузащитник привлек внимание клубов из МЛС, Катара и Европы.

В текущем сезоне на счету футболиста один гол и четыре ассиста в 17 матчах Ла Лиги.

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