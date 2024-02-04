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"Защищались, как команда паба": Легенда МЮ раскритиковала игру Ливерпуля

Рой Кин не упустил возможности "подколоть" мерсисайдцев за матч против Арсенала.
Сегодня, 21:07
Getty Images
Getty Images

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин, который сейчас анализирует футбол на британском телевидении, высказался об игре Ливерпуля в поединке против Арсенала.

По словам ирландского тв-эксперта, "красные" защищались, как любители.

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"Голы, которые они пропускали. Эти игроки защищались так, будто они являются командой паба", - заявил Кин в послематчевой студии.

Напомним, что Ливерпуль проиграл Арсеналу в центральном матче выходных в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед

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