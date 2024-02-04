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Арсенал оказался сильнее в матче против Ливерпуля, где команды обменялись курьезными голами

Лондонцы одержали важную победу.
Сегодня, 20:31
Арсенал
Арсенал

В рамках центрального матча 23-го тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Ливерпулем.

Лондноцы на протяжении всей первой половины матча выглядели острее и это принесло свои плоды довольно скоро, уже на 14-й минуте матча, когда голом отметился Букайо Сака.

Однако, несмотря на это, "канониры" не ушли на перерыв в качестве лидера, ведь в конце первого тайма Габриэль после "пожара" в собственной штрафной отправил мяч в свои ворота.

В начале второй 45-минутки немного лучше были мерсисайдцы, но именно они пропустили курьезный гол на этот раз и это сломало ход игры для них. Вирджил ван Дейк и Алиссон не смогли разобраться, кому из них нужно играть по мячу и это открыло для Мартинелли возможность отправить его в ворота.

Уже в конце встречи лондонцы закрепили свое преимущество третьим голом, когда Ливерпуль доигрывал в меньшинстве.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Ливерпуль

Арсенал - Ливерпуль 3:1

Голы: Сака, 14, Мартинелли, 67, Троссар, 90+2 - Габриэль (автогол), 45+3

xG: 3.68 - 0.48
Удары: 15 - 10
Удары в створ ворот: 7 - 1
Владение мячом: 42% - 58%

Арсенал: Рая - Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко (Кивер, 46) - Эдегор, Жоржиньо, Райс - Сака (Нельсон, 79), Гаверц, Мартинелли (Троссар, 74).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Робертсон, 58), Конате, ван Дейк, Гомес (Тьяго, 85) - Гравенберх (Эллиотт, 58), Мак Аллистер, Джонс - Жота, Гакпо (Нуньес, 58), Луис Диас.

Предупреждения: Уайт, Кивер, Салиба, Гаверц - Гомес, Конате

На 88-й минуте был удален Ибраима Конате (Ливерпуль) (второе предупреждение)

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