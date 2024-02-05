Лион - Марсель: обзор и результат матча чемпионата Франции:

Марсель не смог навязать борьбу Лиону в дерби двух Олимпиков.

В рамках 20-го тура чемпионата Франции Лион на своем поле встречался с Марселем.

"Львы" на удивление продемонстрировали довольно неплохую игру и переиграли своего соперника по всем статьям, в частности, по счету.

У Марселя был лишь один шанс на то, чтобы забить своему сопернику. Еще в самом начале матча Амин Арит упустил прекрасную возможность.

Хозяева же своим первым моментом воспользовались. На 37-й минуте Александр Ляказетт забил первый и единственный мяч в поединке.

После этого свои моменты были у все того же Ляказетта и Клинтона Маты, но удвоить преимущество своего коллектива им не удалось.

Статистика матча чемпионата Франции Лион - Марсель

Лион - Марсель 1:0

Гол: Ляказетт, 37

xG: 1.32 - 0.29

Удары: 12 - 8

Удары в створ ворот: 7 - 1

Владение мячом: 37% - 63%

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