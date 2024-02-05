Моуринью оставил в Роме памятную вещь из-за обиды

Португалец оставил подарок от игроков в раздевалке.

Жозе Моуринью сильно обиделся на руководство Ромы, пишет TuttomercatoWeb.

Напомним, что португалец был уволен из клуба посреди сезона, хотя планировал доработать хотя бы до его окончания.

Издание пишет, что Жозе даже оставил перстень победителя Лиги конференций в раздевалке клуба. Его обнаружили в шкафичке капитана Лоренцо Пеллегрини.

Этот перстень, кстати, подарили ему благодарные игроки после того, как обыграли Фейеноорд в финале.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Баварии готовится возглавить Барселону.

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