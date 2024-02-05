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"А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем

С аргументом футболиста очень сложно поспорить.
Вчера, 23:23
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Лондонский Арсенал достаточно легко обыграл Ливерпуль со счетом 3:1 в рамках 23-го тура АПЛ.

После матча капитан лондонцев Мартин Эдегор отпраздновал победу, сфотографировав клубного фотографа на фоне празднующих болельщиков. Это действие подверглось критике со стороны легенды мерсисайдцев Джейми Каррагера.

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Бывшему защитнику не понравилось, что игрок сразу же не ушел в подтрибунное помещение. Норвежец в долгу не остался и ответил на критику очень логичным вопросом.

"Если тебе запрещено праздновать, когда ты выигрываешь матч, то когда вообще тебе разрешено праздновать? Мы останемся смиренными и сосредоточимся на следующей игре, но... мы просто были счастливы", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

Ранее центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк взял на себя вину за курьезный гол в исполнении Габриэля Мартинелли, который подарил Арсеналу второе лидерство в матче.

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