Легенда Ливерпуля раскритиковал капитана Арсенала за событие, произошедшее после матча

Интересно, как бы Джейми Каррагер отреагировал, если бы подобным отметились мерсисайдцы.

В воскресенье, 4 февраля, в Лондоне на Эмирейтс в матче 23-го тура АПЛ Арсенал обыграл Ливерпуль со счетом 3:1.

После матча произошла достаточно милая ситуация. Капитан "канониров" Мартин Эдегор поменялся местами с клубным фотографом: норвежец взял в руки фотоаппарат и сделал несколько снимков сотрудника клуба на фоне болельщиков.

Однако это совсем не понравилось легенде Ливерпуля Джейми Каррагеру, который работает экспертом на британском ТВ.

"Просто уйди в тоннель, ты выиграл матч. Три очка, ты был великолепен, вы вернулись в чемпионскую гонку. Уйди в тоннель!", - цитирует экс-защитника "красных" talkSPORT.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал прошедший матч, признав, что его соперник заслуженно завоевал три очка.

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