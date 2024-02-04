Клопп: Мы можем признать, что Арсенал заслужил победить

В рамках центрального матча 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль проиграл Арсеналу со счетом 3:1.

Рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп поделился мыслями о матче, заявив, что их соперник был лучшим в прошедшем поединке.

"В целом мы можем признать, что Арсенал заслужил на три очка. Обстоятельства были немного странными. Наш гол был похож на тот, что мы забили им в Кубке. В кубковой игре мы имели еще больше шансов.

Мы забили гол перед перерывом, не нанеся ни одного удара в створ ворот, поэтому увидеть гол - немного странно.

Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах. Мы нашли свою игру, у нас были навесы и ситуации, когда счет был близким, а потом был второй тайм.

Арсенал забивал голы и был во многом лучше нас. Мы до

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