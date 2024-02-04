iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клопп: Мы можем признать, что Арсенал заслужил победить

Немецкий специалист прокомментировал поединок против Арсенала.
Сегодня, 22:19
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В рамках центрального матча 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль проиграл Арсеналу со счетом 3:1.

Рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп поделился мыслями о матче, заявив, что их соперник был лучшим в прошедшем поединке.

"В целом мы можем признать, что Арсенал заслужил на три очка. Обстоятельства были немного странными. Наш гол был похож на тот, что мы забили им в Кубке. В кубковой игре мы имели еще больше шансов.

Мы забили гол перед перерывом, не нанеся ни одного удара в створ ворот, поэтому увидеть гол - немного странно.

Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах. Мы нашли свою игру, у нас были навесы и ситуации, когда счет был близким, а потом был второй тайм.

Арсенал забивал голы и был во многом лучше нас. Мы до

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Юрген Клопп

Статьи по теме

Арсенал оказался сильнее в матче против Ливерпуля, где команды обменялись курьезными голами Арсенал оказался сильнее в матче против Ливерпуля, где команды обменялись курьезными голами
Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити
Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист Футболисты Ливерпуля до последнего не знали об уходе Клоппа - журналист
Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром Клопп - об уходе из Ливерпуля: Не хочу быть пассажиром
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Футбол23:02
Стали известны дата и место проведения матча-открытия ЧМ-2026
Европа22:58
Ведущая клубного ТВ Металлиста 1925 и хавбек команды объявили о помолвке
Европа22:39
Легенда Ливерпуля раскритиковал капитана Арсенала за событие, произошедшее после матча
Европа22:19
Клопп: Мы можем признать, что Арсенал заслужил победить
Киберспорт21:51
IEM Katowice 2024: Monte уступили в первом матче дня, NaVi прошли в полуфинал нижней сетки
Киберспорт21:46
NaVi переиграли Apeks и продолжают борьбу на IEM Katowice 2024
Европа21:45
Артета рассказал, почему заменил Зинченко в перерыве матча против Ливерпуля
Европа21:40
Тренер Аталанты вошел в историю Серии А, завоевав с одним клубом 150 побед
Европа21:07
"Защищались, как команда паба": Легенда МЮ раскритиковала игру Ливерпуля
Европа20:49
Лунин - в стартовом составе Реала на мадридское дерби с Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK