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Ван Дейк взял на себя всю ответственность за гол Мартинелли

Нидерландец признал, что ошибся в моменте с пропущенным мячом.
Сегодня, 11:21
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Арсенал (1:3).

"Сложный день. За гол Мартинелли я несу полную ответственность. Это был важный момент в матче, я должен был принять лучшее решение. Мне больно. Как я уже сказал, это был переломный момент в матче".

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"Очевидно, что подобные вещи нечасто случаются в моей карьере, но я справлюсь с этим. Я не ищу оправданий. Алисон немного задел меня и не смог выбить мяч, но я беру на себя всю ответственность и постараюсь сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Я буду усердно работать и вернусь", - сказал ван Дейк в интервью Sky Sports.

Напомним, третий гол Арсенала пришелся после ошибки ван Дейка и Алиссона, после чего Мартинелли забил в пустые ворота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

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