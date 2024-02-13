iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Дзерби определился с будущим

Итальянский специалист хочет остаться в АПЛ.
Сегодня, 20:49
Роберто де Дзерби / Getty Images
Роберто де Дзерби / Getty Images

Наставник английского Брайтона Роберто де Дзерби определился с будущим.

Как сообщает журналист Маттео Морретто, Барселона не сможет назначить итальянского специалиста, в частности, потому, что он хочет остаться в АПЛ.

Также среди причин то, что приход Роберто в клуб "не по карману" руководству каталонцев в данный момент времени. Отметим, что сумма клаусулы в контракте де Дзерби с Брайтоном неизвестна.

Ранее сообщалось, что итальянец высказался о возможности возглавить Ливерпуль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона АПЛ Роберто де Дзерби

Статьи по теме

Хави может досрочно покинуть Барселону Хави может досрочно покинуть Барселону
В Барселоне высказались по поводу слухов о приглашении тренера Спортинга В Барселоне высказались по поводу слухов о приглашении тренера Спортинга
Манчестер Юнайтед в крайне непростом матче обыграл Астон Виллу Манчестер Юнайтед в крайне непростом матче обыграл Астон Виллу
Хойлунд стал вторым самым молодым игроком АПЛ, забившим в пяти матчах подряд Хойлунд стал вторым самым молодым игроком АПЛ, забившим в пяти матчах подряд
Помочь журналистам

Видео

Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Кристал Пэлас - Челси 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира состоялась женская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Бензема исключили из заявки на азиатскую Лигу Чемпионов
Европа22:32
Лидер Реала - в топ-5 самых молодых игроков в истории Лиги чемпионов, сыгравших 50+ матчей
Лига Европы22:20
Шахтер огласил заявку на первый матч плей-офф Лиги Европы с Марселем
Лига Чемпионов22:15
Лунина спасли арбитры, которые почему-то не засчитали гол в ворота Реала
Европа21:45
Ярмолюк встретился с детьми украинских беженцев
Теннис21:30
Цуренко одолела шестую ракетку мира на турнире в Дохе
Теннис21:18
Калинина разгромно уступила во втором круге турнира в Дохе
Европа21:07
Тухель - о возможной отставке: Я не чувствую роста давления
Олимпийские виды20:58
Грушин и Беленюк стали призерами чемпионата Европы по борьбе
Европа20:49
Де Дзерби определился с будущим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK