Наставник английского Брайтона Роберто де Дзерби определился с будущим.

Как сообщает журналист Маттео Морретто, Барселона не сможет назначить итальянского специалиста, в частности, потому, что он хочет остаться в АПЛ.

Также среди причин то, что приход Роберто в клуб "не по карману" руководству каталонцев в данный момент времени. Отметим, что сумма клаусулы в контракте де Дзерби с Брайтоном неизвестна.

Ранее сообщалось, что итальянец высказался о возможности возглавить Ливерпуль.

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