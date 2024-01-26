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Де Дзерби высказался о возможности возглавить Ливерпуль

Итальянец предан своему нынешнему месту работы.
Сегодня, 16:24
Юрген Клопп и Роберто де Дзерби / Getty Images
Юрген Клопп и Роберто де Дзерби / Getty Images

Наставник английского Брайтона Роберто де Дзерби поделился мыслями о возможности заменить Юргена Клоппа в Ливерпуле.

По словам итальянца, он думает только о своей работе в стане "чаек".

"Нет никаких новостей. Я сосредоточен на завершении этого сезона. Мы хотим сосредоточиться на наших целях

Я могу понять Клоппа, я думаю, что у нас лучшая работа, но она очень тяжелая. Вам нужна энергия, и вы должны каждый день работать над собой, совершенствоваться день за днем. Нельзя останавливать свое совершенствование и учебу ради новой идеи. Футбол всегда находится в развитии", - заявил де Дзерби.

Напомним, ранее сообщалось, что на слухи о потенциальном назначении в Ливерпуль отреагировал Хаби Алонсо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Роберто де Дзерби

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