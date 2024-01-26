Алонсо отреагировал на возможность заменить Клоппа в Ливерпуле

Испанский специалист не стал давать прямой ответ на вопрос о своем будущем.

Наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо высказался о возможности в новом сезоне сменить Юргена Клоппа на посту рулевого Ливерпуля.

По словам испанского специалиста, у него сейчас нет прямого ответа на данный вопрос.

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"Я очень уважаю Юргена и восхищаюсь им. Я был очень удивлен. Мое внимание сосредоточено на Леверкузене. На данный момент я очень счастлив здесь. У меня по-прежнему есть большая мотивация, и я очень доволен клубом и командой. Я не знаю, что произойдет в будущем.

Это прямой вопрос! У меня нет прямого ответа. Сейчас я счастлив здесь, это точно, и думаю только о Леверкузене", - сказал Алонсо.

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