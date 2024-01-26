Клопп покинет Ливерпуль по окончанию сезона

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил, что покинет команду по окончании сезона.

Немецкий специалист обратился к болельщикам "красных", в котором рассказал о своем решении уйти.

Вместе с Клоппом из клуба уйдут тренеры его штаба. Тренер объяснил свое решение тем, что у заканчиваются силы и ему нужен перерыв.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Напомним, Юрген был назначен главным тренером Ливерпуля 8 октября 2015 года. За это время он вместе с командой выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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