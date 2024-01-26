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Клопп покинет Ливерпуль по окончанию сезона

Немец сделал обращение к фанатам.
Сегодня, 12:48
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объявил, что покинет команду по окончании сезона.

Немецкий специалист обратился к болельщикам "красных", в котором рассказал о своем решении уйти.

Вместе с Клоппом из клуба уйдут тренеры его штаба. Тренер объяснил свое решение тем, что у заканчиваются силы и ему нужен перерыв.

Напомним, Юрген был назначен главным тренером Ливерпуля 8 октября 2015 года. За это время он вместе с командой выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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