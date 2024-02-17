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"Я не для этого": Кепа сделал откровенное признание для Анчелоти

Испанец оценил то, что Лунин стал основным голкипером.
Сегодня, 10:55
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер Реала Кепа Аррисабалага отреагировал на то, что он стал заменой для украинца Андрея Лунина.

Как сообщает Defensa Central, испанец провел беседу с главным тренером Реала Карло Анчелотти.

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Во время разговора Кепа признал, что уважает решение итальянца.

"Я в команде не для того, чтобы создавать плохую атмосферу, наоборот, я уважаю решение тренерского штаба".

Ранее сообщалось, что Лунин устроил перепалку со звездой Реала после матча с Лейпцигом.

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