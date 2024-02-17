"Я не для этого": Кепа сделал откровенное признание для Анчелоти

Испанец оценил то, что Лунин стал основным голкипером.

Голкипер Реала Кепа Аррисабалага отреагировал на то, что он стал заменой для украинца Андрея Лунина.

Как сообщает Defensa Central, испанец провел беседу с главным тренером Реала Карло Анчелотти.

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Во время разговора Кепа признал, что уважает решение итальянца.

"Я в команде не для того, чтобы создавать плохую атмосферу, наоборот, я уважаю решение тренерского штаба".

Ранее сообщалось, что Лунин устроил перепалку со звездой Реала после матча с Лейпцигом.

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