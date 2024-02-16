Реал планирует осуществить трансферную бомбу в 2025 году
Мадридцы постепенно строят новый "галактикос".
Реал не откажется от планов по приобретению Эрлинга Холанда, несмотря на возможное подписание Килиана Мбаппе.
По словам журналиста Франсиско Хосе Дельгадо из Cadena SER, интерес к Холанду остается актуальным после прошлогодних попыток усилить состав норвежцем.
Читай также: Легенда Реала летом рассмотрит предложения из МЛС и Саудовской Аравии
Планируется, что сделка о покупке Эрлинга может состояться летом 2025 года, при условии, что Мбаппе не присоединится к мадридской команде этим летом.
Если Килиан откажется от перехода в Реал в этом году, то клуб попытается приобрести Холанда уже в летнее трансферное окно.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!