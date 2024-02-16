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Реал планирует осуществить трансферную бомбу в 2025 году

Мадридцы постепенно строят новый "галактикос".
Сегодня, 20:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Реал не откажется от планов по приобретению Эрлинга Холанда, несмотря на возможное подписание Килиана Мбаппе.

По словам журналиста Франсиско Хосе Дельгадо из Cadena SER, интерес к Холанду остается актуальным после прошлогодних попыток усилить состав норвежцем.

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Планируется, что сделка о покупке Эрлинга может состояться летом 2025 года, при условии, что Мбаппе не присоединится к мадридской команде этим летом.

Если Килиан откажется от перехода в Реал в этом году, то клуб попытается  приобрести Холанда уже в летнее трансферное окно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд

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