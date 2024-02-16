Легенда Реала летом рассмотрит предложения из МЛС и Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич летом сменит клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportivo, хорват не будет продолжать свой европейский этап карьеры, но еще не определился со своим будущим. Хавбек рассмотрит предложения из Саудовской Аравии и МЛС.

Стоит сказать, что своей будущей команде опытный футболист достанется бесплатно, ведь "сливочные" не будут продлевать с ним контракт и он уйдет в качестве свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал достиг соглашения с лидером Баварии.

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