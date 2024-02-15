Реал достиг устного соглашения с защитником Баварии

Осталось договориться с клубом о переходе Альфонсо Дэвиса.

Мадридский Реал достиг устных соглашений с Альфонсо Дэвисом, утверждает Relevo.

Несмотря на предварительное согласие, клуб очень осторожно настроен касательно будущего трансфера. Ведь сделку еще не одобрила Бавария.

Учитывая, что канадец неоднократно отвергал продление контракта с мюнхенцами, клубу выгодней назначить на Альфонсо цену.

Тем временем в Мадриде понимают, что ценник может оказаться серьезным и готовятся к долгим и сложным переговорам. Отметим, что контракт Дэвиса заканчивается летом 2025 года.

Трансфермаркт оценивает левого защитника в 70 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона будет искать летом левого вингера.

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