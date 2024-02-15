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Барселона хочет усилить линию атаку левым вингером

В идеале каталонцев устроил бы Мохамед Салах.
Сегодня, 15:13
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

В Барселоне считают необходимостью покупку левого вингера, пишет Mundo Deportivo.

Каталонский клуб хочет наконец разобраться с дисбалансом в атаке, который возник после ухода Усмана Дембеле. А потому следят за подходящими левыми вингерами.

При этом, издание отдельно отмечает, что возвращение Ансу Фати не считается приоритетным. Вместо него клуб хочет купить другого игрока, способного обострять.

В идеале каталонцы хотели приобрести Салаха, но понимают, что его ценник будет чересчур высок. Также следят за Хвичей Кварацхелией и Габриэлем Мартинелли.

Однако самым реалистичным вариантом выглядит покупка игрока Брайтона Каору Митомы.

Ранее также сообщалось, что итальянские клубы исключили Судакова из списка интересов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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