Барселона хочет усилить линию атаку левым вингером
В Барселоне считают необходимостью покупку левого вингера, пишет Mundo Deportivo.
Каталонский клуб хочет наконец разобраться с дисбалансом в атаке, который возник после ухода Усмана Дембеле. А потому следят за подходящими левыми вингерами.
При этом, издание отдельно отмечает, что возвращение Ансу Фати не считается приоритетным. Вместо него клуб хочет купить другого игрока, способного обострять.
В идеале каталонцы хотели приобрести Салаха, но понимают, что его ценник будет чересчур высок. Также следят за Хвичей Кварацхелией и Габриэлем Мартинелли.
Однако самым реалистичным вариантом выглядит покупка игрока Брайтона Каору Митомы.
Ранее также сообщалось, что итальянские клубы исключили Судакова из списка интересов.
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