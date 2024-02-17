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Сельта - Барселона 1:2 обзор матча и результат игры 17.02.2024

Каталонцы продолжают чередовать успехи и провалы.
Сегодня, 21:35
Сельта - Барселона / Getty Images
Сельта - Барселона / Getty Images

В субботу, 17 февраля, в рамках 25-го тура Ла Лиги Сельта принимала Барселону. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Каталонцы вышли вперед благодаря усилиям форварда Роберта Левандовски в самом конце первого тайма. Поляк отличился на 45-й минуте.

В свою очередь хозяева также не стояли в стороне, возобновив паритет уже на старте второй половине игры. Героем для Сельты стал их лидер Яго Аспас.

В оставшуюся часть игры каталонцы просто ничего не смогли сделать с крепкой обороной соперника, ввиду чего игра так и завершилась бы вничью, если бы пенальти, назначенный в самой концовке.

Роберт Левандовски вызвался спасать положение своей команды и промазал. Однако, судья попросил перебить удар и на этот раз поляк был точен.

Статистика матча 25-го тура Ла Лиги Сельта - Барселона

Сельта - Барселона 1:2
Голы: Аспас, 47 - Левандовски, 45, 90+7 пенальти

Ожидаемые голы (XG): 0.86 - 1.57
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 11 - 12

Сельта: Гуаита, Мингеса (Васкес, 85), Старфельт, Домингес (Нуньес, 46), Ристич (Санчес, 59), Де Ла Торре, Тапия, Бельтран, Альенде (Сведберг, 77), Аспас, Ларсен (Дувикас, 85).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо (Мартинес, 46), Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Гюндоган, 58), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ямаль, Левандовски, Роке (Рафинья, 58).

Предупреждения: Альенде (15), Кристенсен (38), Де Йонг (90+5).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона сельта Ла Лига

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