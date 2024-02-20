Реал близок к выкупу форварда Эспаньола

По информации издания As, форвард Хоселу, вероятно, останется в составе Реала.

Клуб из Мадрида почти договорился о выкупе форварда, который был арендован у Эспаньола. Сумма сделки составит 1,5 млн евро.

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В текущем сезоне Хоселу забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

Кроме того, испанец забивает гол каждые 92 минуты, что делает его вторым по этому показателю после хавбека Джуда Беллингема (раз в 91 минуту).

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