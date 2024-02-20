iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал близок к выкупу форварда Эспаньола

Хоселу останется в стане "сливочных".
Сегодня, 21:21
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

По информации издания As, форвард Хоселу, вероятно, останется в составе Реала.

Клуб из Мадрида почти договорился о выкупе форварда, который был арендован у Эспаньола. Сумма сделки составит 1,5 млн евро.

Читай также: Анчелотти хочет сохранить легенду Реала в клубе

В текущем сезоне Хоселу забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

Кроме того, испанец забивает гол каждые 92 минуты, что делает его вторым по этому показателю после хавбека Джуда Беллингема (раз в 91 минуту).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эспаньол Реал Мадрид Хоселу

Статьи по теме

Модрич определился со своим будущим в Реале Модрич определился со своим будущим в Реале
Мбаппе в Реале будет получать 15 млн в год, но подпишет фантастический бонус Мбаппе в Реале будет получать 15 млн в год, но подпишет фантастический бонус
Лунин полакомился грузинским блюдом, пригласив попробовать его фудблогера, в видео которого он когда-то засветился Лунин полакомился грузинским блюдом, пригласив попробовать его фудблогера, в видео которого он когда-то засветился
Президент ПСЖ подтвердил переход Мбаппе в Реал Президент ПСЖ подтвердил переход Мбаппе в Реал
Помочь журналистам

Видео

Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона
Результативный удар Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Модрич определился со своим будущим в Реале
Лига Европы22:20
"Маленький секрет": вратарь Шахтера пригрозил Марселю
Лига Чемпионов21:53
Интер - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа21:50
Фанат Интера затроллил болельщиков Атлетико гимном Реала
Лига Чемпионов21:40
ПСВ - Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Украина21:35
В Германии умер еще один украинский баскетболист, на которого совершили вооруженное нападение
Киберспорт21:27
Европейский RMR-турнир. Группа B: MOUZ сенсационно обыграли Spirit, Monte ужасно проиграли Apeks и сыграют с Astralis
Европа21:21
Реал близок к выкупу форварда Эспаньола
Лига Чемпионов21:13
Определилась судьба участия Зинченко в матче против Порту в Лиге чемпионов
Европа20:58
Барселона и Атлетико хотят подписать вингера Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK