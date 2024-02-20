Анчелотти хочет сохранить легенду Реала в клубе

Карло хочет, чтобы Лука Модрич присоединился к его тренерскому штабу.

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти хочет сохранить Луку Модрича в клубе, однако, не в качестве игрока.

Как сообщает журналист Марио Кортегана, итальянец намерен предложить хорвату должность в своем тренерском штабе по завершению этого сезона.

Пока неизвестно на каких условиях хавбек может присоединиться к штабу Анчелотти и какие именно функции может там выполнять.

Напомним, что после окончания этой кампании у Модрича завершается контракт с Реалом и у него есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии .

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